Energissima rencontre un franc succès

Energissima a clos ses portes dimanche sur un bilan réjouissant: la centaine d’exposants et les intervenants ont attiré quelque 7500 visiteurs. Les conférences, en particuliers, ont attiré les visiteurs. «Preuve que les thématiques abordées répondaient aux préoccupations du moment», précise le communiqué. Pour rappel, le salon était dédié aux solutions énergétiques et aux technologies durables.

Plusieurs conférences proposées par les communes ont fait salle comble. Celles destinées aux professionnels ont également rencontré un certain succès. Il en est allé de même pour l’approche des thématiques de la sécurité de l’approvisionnement en énergie et des infrastructures de mobilité. Le succès était aussi au rendez-vous vendredi, avec une programmation à l’intention des seniors. La présence d’Éveline Widmer-Schlumpf (voir La Gruyère du 30 avril) «a assuré la visibilité et l’attractivité d’une table ronde sur l’habitat des seniors». Les enfants ont également répondu présent pour participer aux Explorateurs de l’énergie, un «programme ludique et pédagogique visant à sensibiliser les jeunes aux enjeux liés à l’énergie et à l’écologie». De même, le pavillon extérieur dédié aux mobilités à propulsion alternative a su attirer les visiteurs. Dimanche, malgré le beau temps, la diffusion d’un film sur les voitures électriques, A contresens, a réuni les intéressés.

Face à cette affluence, une prochaine édition a déjà été annoncée pour le printemps 2024.