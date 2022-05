Entre Tex Avery et la magie

L’ARBANEL. Ce spectacle a déjà des allures de classique: Homme encadré sur fond blanc a été créé en 2007 et joué plus de 250 fois en Suisse, en France, aux Pays-Bas, en Belgique et en Italie. Ce samedi, la pièce (tout public dès 8 ans) du Vaudois Pierric Tenthorey passe par L’Arbanel, à Treyvaux.

Pour cette création, le comédien, illusionniste, metteur en scène et auteur a fait appel à ses différents talents. Le spectacle, sans parole, mêle effets visuels, magie et théâtre. Cette situation d’un personnage enfermé sur scène se nourrit aussi de l’humour de Tex Avery, de Buster Keaton, de Pierre Etaix ou encore de Samuel Beckett. Homme encadré sur fond blanc est construit «comme des variations musicales sur un thème en perpétuel changement, où chaque détail évolue dans un sens inattendu, à…