Essayer de bâtir

THÉÂTRE. Du vendredi au dimanche, au Nouveau Monde de Fribourg, Nicolas Müller et Agathe Fellay jouent Entravaux, de l’auteure française Pauline Sales. Les deux interprètes se sont entourés d’Anouk Werro (collaboration artistique), de Mélissa Rouvinet (scénographie) et de Simon Lambelet (son et lumières) pour donner vie à cette création fribourgeoise. Un projet né en mai 2021: «Nous étions bien loin de nous douter que sa résonance serait tout autre une année plus tard», indique le Zufallkollektiv. Et pour cause, la pièce parle de la rencontre entre une femme de l’est de l’Europe et un chef de chantier français. Ecrite en 2012, elle évoque des choses en travaux, pas finis. «C’est un peu comme on est, pas encore terminé, et le travail qu’il reste à accomplir pour être comme on voudrait ou…