Et au milieu des montagnes coule un bisse légendaire

GUIDE

Johannes Gerber

BISSES DE LÉGENDE

Monographic, 256 pages

Le bisse est au Valais ce que le vin blanc est à la fondue: indispensable. Johannes Gerber le rappelle dans l’introduction de son ouvrage Bisses de légende, réédité pour la troisième fois ce printemps. Les canaux d’irrigation de ce canton aride amènent ainsi l’eau aux vignes, aux prés et là où elle vient à manquer. «Mais les bisses ne sont pas qu’une source de vie pour les villages de montagne. Ce sont aussi des chemins de randonnée fascinants que l’on peut suivre», écrit-il en préambule.

Les 40 premières pages du livre sont consacrées à leur histoire et à tout le savoir-faire lié à leur construction. On apprend notamment que chaque bisse a son gardien, qui le parcourt et le contrôle, à l’affût de son écoulement. Quant aux…