Europe, un continent bouleversé

ARTE, MARDI, À 20 H 55

Le compte à rebours

La forte dépendance de l’Europe aux énergies fossiles, mise en lumière par la guerre en Ukraine, ne pose pas seulement des problèmes d’ordre économique et géopolitique. A l’heure de l’urgence climatique, l’Union européenne s’est donné pour objectif, à travers son «Green Deal», d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Mais pour décarboner son agriculture et ses industries, et pour se doter de véhicules électriques, l’Europe devra doubler sa production d’électricité verte.

Les nouveaux Européens

Aujourd’hui, l’Europe est confrontée à la plus grande vague migratoire depuis 1945: avec plus de 5 millions de personnes ont fui l’Ukraine en guerre. D’un côté, l’Europe accueille ces réfugiés à bras ouverts, de l’autre, elle ferme depuis des années…