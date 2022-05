VAULRUZ

Frédéric Monnard est décédé subitement le 1er mai. Il était âgé de 46 ans. Une cérémonie du dernier adieu a eu lieu en l’église de Vaulruz, le 6 mai.

Frédéric est né le 3 novembre 1976 à Attalens, dans le foyer de Raymonde et Gaston Monnard. Il était le deuxième d’une fratrie de trois garçons. Après sa scolarité obligatoire, il travailla un an auprès de la famille Perroud à Attalens, comme aide agricole, avant d’entreprendre un apprentissage de boucher chez Sutter, à Villeneuve. C’est à cette période qu’il rencontra Virginie. Ils n’allaient plus se quitter. Après quelques années d’activité comme boucher, Frédéric changea de cap. Dès 2005, il travailla chez Nestlé à Broc. Au fil du temps, ses collègues sont devenus des amis. En 2013, Frédéric et Virginie se marièrent et de cette…