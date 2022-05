Fribourg Olympic vise le quatre à la suite

Dès samedi, Fribourg Olympic affronte Union Neuchâtel en finale des play-off. Analyse des forces en présence avec l’ancienne basketteuse et consultante Pauline Seydoux.

GLENN RAY

BASKETBALL. La finale attendue entre Fribourg Olympic et Massagno n’aura pas lieu. La faute à un étonnant Union Neuchâtel, vainqueur de Tessinois sur courant alternatif en demi-finale. Une surprise qui n’en est pas vraiment une pour l’ancienne basketteuse Pauline Seydoux. «Tout le monde attendait Massagno, mais les Neuchâtelois sont sur la pente ascendante depuis la fin du championnat, soulignet-elle. Fofana et Colon sont au sommet de leur art, Morris a enfin retrouvé son niveau de jeu et Martin s’impose comme une valeur sûre.»

Autant de noms dont Petar Aleksic et ses hommes devront se méfier dès samedi (17 h…