Guillaume Gachet en outsider

CYCLISME. Dimanche, 127 cyclistes seront au départ de la première édition du Grand Prix de la Pédale romande. Un tracé de 148 kilomètres entre Romont et La Berra attend les 21 équipes, dont sept sont semi-professionnelles. «C’est une course unique en Suisse à ce niveau, affirme son président d’organisation Cédric Bugnon. Le soleil sera de la partie et le spectacle devrait aussi l’être.» Si le peloton devrait gérer la course au cours des 110 premiers kilomètres, le scénario risque de se décanter dès le passage de Torny, où le dénivelé va commencer à se faire sentir. «Il va y avoir beaucoup de “pertes” jusqu’à Rossens. Une trentaine de coureurs devraient ensuite se jouer la victoire dans la dernière ascension jusqu’à l’arrivée jugée au Brand, au pied du télémixte.»

Guillaume Gachet en…