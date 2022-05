Histoire(s) de jardins

RTS2, MERCREDI, À 20 H 10

Jardin citadin romantique

«Il suffit de s’y mettre et de se faire confiance»: c’est avec cette philosophie que Nicole et Philippe ont fait d’une simple prairie un jardin idyllique. Un étang où nager, un potager, un parc animalier, et même un four à pizza. Nicole et Philippe travaillent tous les deux pour l’organisation Pro Specie Rara, une fondation pour la diversité patrimoniale et génétique de la faune et de la flore et ils ont fait de leur maison un refuge pour les espèces et variétés anciennes. ■