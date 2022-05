Télévision

De nouveau en couple avec Ludo et avec deux salaires pour un même loyer, c’est la grande vie pour Morgane! L’occasion de faire du shopping pour dépenser la différence en leggings léopard et autres excentricités morganesques... Et de tomber, par hasard, sur le corps sans vie de Séverine Moutier, vendeuse de chaussures...

Mardi, à 21 h, sur RTS 1