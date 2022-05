Il est grand temps de découvrir Sharon Van Etten

MUSIQUE



Sharon Van Etten



WE’VE BEEN GOING ABOUT THIS ALL WRONG

Jagjaguwar



NOTRE AVIS:



Le talent de Sharon Van Etten n’a que trop parcimonieusement traversé l’Atlantique et il est grand temps de remédier à ce tort. Auteure-compositrice-chanteuse et guitariste, l’Américaine de 41 ans vient de sortir un stratosphérique sixième album intitulé We’ve been going about this all wrong. Qu’elle s’accompagne d’une guitare acoustique à peine effleurée (Darkness fades) ou qu’elle convoque la cavalerie électro-rock (Mistakes), l’ancienne journaliste se mue en acrobate du second degré, s’amuse de références à la grande histoire de la musique – ce clin d’œil à Blondie! – et impose au final une sacrée patte, parfois bruitiste (Headspace), toujours hantée par une voix féline et faussement fragile…