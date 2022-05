Il y a du bon à être toxique!

Je pose mon oreille…

… sur une boule de soleil. Impossible de la manquer. Elle brille, sa couleur d’or habille la prairie. Depuis longtemps, mes yeux me guident vers elle, depuis pas mal de balades, mais chaque fois un autre sujet lui vole la vedette, un chêne, une borne, un croisement…

Cette fois, je lui donne mon attention. Je pose mon oreille sur le populage des marais qui fleurit au sommet des Alpettes. La vue alentour m’a incitée à me coucher près de lui, à m’enfoncer avec mon dos dans sa terre moelleuse. Ce sont les terres que cette plante préfère, elle prolifère dans les zones humides, sur une rive, au détour d’un fossé, dans un sous-bois. Celle qu’on nomme aussi souci d’eau ou encore caltha des marais apparaît de plus en plus dans les jardins pour orner les étangs. Ici, avec pour…