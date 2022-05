Ils ont rêvé leur ville idéale

Dix classes primaires du canton, dont deux de Charmey, ont imaginé la cité du futur, en lien avec l’association Ville en tête. Elles présentent leur maquette ce week-end dans la Halle grise de BlueFactory, à Fribourg.

CHRISTOPHE DUTOIT

«Nous, on a prévu un écoquartier et on veut transformer une vieille usine en salle de spectacle. On a aussi placé un Denner, des banques, un petit sentier tout joli qui mène à la plage, une centrale hydraulique sur la rivière et un cinéma où tout le monde pourrait aller. Il y a aussi des éoliennes, des panneaux solaires, de la verdure pour lutter contre les îlots de chaleur et deux fontaines.» Quel programme!

Après plus de six mois à plancher sur leur projet de ville idéale, les élèves primaires de Corminboeuf ont épaté plus d’un adulte jeudi, lors de la…