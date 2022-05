COURSE À PIED. Jérémy Schouwey (CS Broc) a mis 53’52 pour avaler les 10 miles (16,093 kilomètres) du 40e Grand Prix de Berne samedi dans la capitale. L’athlète de Neirivue de 30 ans s’est classé neuvième, à cinq minutes du vainqueur argovien Matthias Kyburz, spécialiste de course d’orientation et champion de Suisse en titre de cross long en mars dernier.