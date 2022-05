Jasmine Morand présente «Aria»

NUITHONIE

Après son impressionnant Lumen (prix spectacle suisse de danse 2020), la chorégraphe vaudoise Jasmine Morand, fondatrice de la compagnie Protoype Status, est de retour à Nuithonie, ce jeudi encore (20 h): elle présente Aria, un solo pour et avec Fabio Bergamaschi. La pièce traite de vitesse, de course et s’appuie sur une atmosphère née de l’ambiance familiale: le père de Jasmine Morand était en effet directeur d’une usine de construction de moteurs de course, à La Tour-de-Trême. www.equilibre-nuithonie.ch.