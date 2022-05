Killian Mottet remporte le Mérite sportif fribourgeois

Il aurait préféré l'apprendre avec le chandail suisse depuis la Finlande, aux Mondiaux avec l'équipe nationale, plutôt qu'en costume sur la scène de Forum Fribourg. Killian Mottet n'a toutefois pas regretté son court déplacement à Granges-Paccot mercredi. Par 37,2% des voix, l'attaquant de Fribourg-Gottéron a été désigné lauréat du Mérite sportif fribourgeois 2020-2021. Il a devancé le vététiste de descente Yannick Baechler (24,8%), le skieur-alpiniste et traileur charmeysan Rémi Bonnet (18,2%), la basketteuse Marielle Giroud (12,3%) et le footballeur Ezgjan Alioski (7,2%).

«Je suis très fier de recevoir ce prix, c'est un honneur, a réagi Killian Mottet sur la scène. J'aimerais remercier ma copine notamment, car je ne suis pas un homme facile à vivre à la maison. Surtout en hiver (rires).»

Ce plébiscite du public et de la commission du Mérite s'explique: malgré son recalement in extremis aux présents championnats du monde, Killian Mottet a été quart de finaliste aux jeux Olympiques à Tokyo avec l'équipe de Suisse et récent demi-finaliste de Ligue nationale A avec Fribourg-Gottéron. Il s'est encore distingué à titre individuel en étant le deuxième meilleur compteur des Dragons (53 points en 58 matches). Une statistique qui prouve sa forme étincelante à 31 ans.

Pour l'anecdote, Killian Mottet est devenu le huitième hockeyeur lauréat, après Julien Sprunger en 2012, Valentin Wirz en 2003, David Aebischer en 1998, Pascal Schaller en 1993, Ruedi Raemy en 1982, Jean-Charles Rotzetter en 1981 et Gérald Rigolet en 1971.

A noter encore que huit autres récompenses ont été remises mercredi au cours de ce gala du sport fribourgeois: le Prix collectif à l'équipe nationale féminine de futnet, le Prix du mérite à René Fasel (ancien président de la Fédération internationale de hockey sur glace), le Prix de l'Etat 2020 à André Liaudat (athlétisme/tir, Châtel-St-Denis) et 2021 à Slava Bykov (hockey sur glace, Marly), le Prix d'encouragement 2020 à Anaïs Coraducci (patinage artistique, Cheyres) et à Alexis Monney (ski alpin, Fruence), le Prix d'encouragement 2021 à Audrey Werro (athlétisme, Courtepin) et à Antonin Savary (ski de fond, Avry-devant-Pont).

Quentin Dousse