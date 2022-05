L'étau se resserre autour du projet du golf de Pont-la-Ville

"Il est important de maintenir la pression", a lancé Bernard Bapst, syndic de Pont-la-Ville, devant l'assemblée communale mardi soir. Il faisait référence au mégaprojet de développement immobilier Golf Resort La Gruyère, devisé à 350 millions de francs, dont deux sociétés sont en faillite.

Le chantier, quant à lui, est arrêté depuis février 2020. La commune, sans avoir le lead du dossier, dispose d'un petit champ d'action: elle peut intervenir et demander une remise en ordre du terrain si des problèmes de sécurité sont constatés. Et c'est le cas, a expliqué le vice-syndic Benoît Risse. "Il y a des trous qui se remplissent d'eau, cela peut être dangereux." Il a détaillé: "Nous avons donc demandé le remblayage de ces excavations, l'évacuation des souches et des dépôts divers, le paillage, ainsi que la pose de barrières de chantier."

Cette zone, au nord de l'impasse de Thusy, devrait donc être remise en ordre d'ici au 15 juin, délai donné par la commune dans une lettre envoyée en avril aux promoteurs. Le golf a bel et bien donné suite et a mandaté une entreprise pour ce faire.

En charge de l'aménagement, Benoît Risse a également indiqué que la préfecture devra prendre position au sujet de la validité du permis de construire. Elle a envoyé un courrier aux promoteurs la semaine passée. Le golf doit donner ses conditions d'ici au 31 mai. "La remise en état complète du terrain ne serait exigible que si le permis tombe", a complété le vice-syndic.

En discussion avec l'Office des faillites, qui a par ailleurs procédé à une estimation des terrains et des bâtiments, la commune "est protégée pour une grande partie des factures", a indiqué Eric Kilchoer, responsable des finances. Ce dernier a également rappelé que le projet du golf est privé et que la commune ne s'était pas engagée financièrement. "La commune, en plus de produire ses factures et d'avoir lancé des poursuites, a inscrit des hypothèques légales il y a quelques mois." ACN

