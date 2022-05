BANDE DESSINÉE



Gou Tanabe

LE CAUCHEMAR D’INNSMOUTH, T. II

Ki-Oon

NOTRE AVIS:

L’appel des profondeurs

Grand maître de l’horreur cosmique, Howard Philip Lovecraft est partout. Depuis bientôt un siècle, ses écrits ont remanié les mondes de l’imaginaire en imposant des créatures sidérales au nom presque imprononçable et des menaces indicibles qui pèsent sur l’humanité, ce grain de poussière à l’échelle de l’univers. Jeux vidéo ou jeux de société, pastiches, cinéma, musique – les groupes de metal l’adorent – lui empruntent directement ses concepts et ses monstres, parfois jusqu’à saturation. La bande dessinée n’est pas en reste, malgré la difficulté d’adapter un écrivain qui joue autant sur l’ambiance et sur l’indéfini. Un auteur japonais a décidé de relever le défi et produit des œuvres…