L’art de la spontanéité

Jean-Daniel Cart vernit vendredi soir une exposition à la galerie Image-In de Châtel-Saint-Denis. Jusqu’au 22 mai, les visiteurs pourront y découvrir ses créations. Le décorateur d’art à la retraite, qui évoluait jusqu’à il y a une dizaine d’années dans le figuratif, s’est découvert un attrait pour la peinture abstraite et spontanée au contact d’un maître calligraphe vietnamien, Lam Chi Van. A ses côtés, le Gruérien a appris à lâcher prise et souhaite maintenant rendre ses peintures colorées et mouvantes les plus vivantes possible. On retrouve dans ses sculptures la patte de l’artisan qui se joue des matières et travaille en trompe-l’œil. Il lui arrive de transformer le bois en pierre ou en métal. Pour décrire son travail, Jean-Daniel Cart parle de ressentis, d’états d’âme et de…