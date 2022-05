L’Ecurie Sporting à l’heure de la reprise

Après deux années au ralenti en raison de la pandémie, l’Ecurie Sporting de Romont est de retour aux affaires. Avec la volonté de «s’agrandir et de développer le sport automobile dans la région, précise son président Steve Zampieron. Nous ne plaçons pas la barre trop haut, nos pilotes sont là pour prendre du plaisir et représenter le club.» La course La Roche-La Berra, les 18 et 19 juin prochain, représentera une première occasion pour les dix-huit pilotes de l’effectif. Derrière (de gauche à droite): Marius Pache, Francis Joye, Christian Joye, Philippe Corminbœuf, Hans Zbinden et Pedro Gomes. Au milieu (de g. à dr.): Nicolas Pasche, Agnès Eicher, Arnaud Brülhart, Myriam Liaudat, Steve Zampieron, Pierre-Alain Rotzetter, Jérôme Nicolet. Devant (de g. à dr.): David Frioud, Loïc Buchmann et…