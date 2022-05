La Course des 3 ponts de retour à Broc

COURSE À PIED. La 46e Course des 3 ponts a lieu ce jeudi à Broc. Annulée en raison de la pandémie en 2020 et 2021, l’épreuve de 10,25 kilomètres (180 m de dénivelé positif) revient sous une nouvelle forme, avec un nouveau comité. Pour la première fois, départ et arrivée (10 h) seront donnés au Complexe sportif de la plaine des Marches. «Nous pouvons enfin profiter de cet endroit inauguré l’an passé. Les vestiaires sont neufs, il y a un restaurant. Il est juste à côté de la piscine dont l’entrée sera gratuite pour tous les détenteurs d’un dossard, détaille Philippe Murith, à la tête de l’organisation.

De quoi attirer du monde? Le Brocois et sa jeune équipe espèrent environ 600 inscrits. Des inscriptions ouvertes jusqu’à trente minutes avant le début de la manifestation. Avant le Covid, la…