La police a été mobilisée pour une fausse alerte à la bombe

MORAT. Tout est parti d’une mauvaise plaisanterie. Samedi, peu avant 16 h, le personnel de la Migros de Morat alerte la police à la suite d’un appel anonyme annon- çant qu’une bombe avait été déposée dans le magasin. Un important dispositif est immédiatement mis en place. La zone est évacuée, bouclée et sécurisée, raconte la police fribourgeoise dans un communiqué. Des chiens de recherche d’explosifs et le groupe Neutralisation, enlèvement, détection d’engins explosifs (NEDEX) de la police vaudoise sont appelés à la rescousse. En parallèle, les recherches permettent d’interpeller l’auteur présumé de l’alerte, un garçon de 12 ans domicilié dans la région. L’enfant a été auditionné au poste de police. Personne n’a été blessé et la situation est revenue à la normale en début de soirée.