La Roche et ses championnes de Pékin, la communion parfaite

Environ 1700 personnes sont venues célébrer les skieuses locales Noémie Kolly et Mathilde Gremaud, samedi à La Roche. Les festivités et les fans étaient à la hauteur des prouesses de la championne olympique de slopestyle et de la descendeuse, présentes aux Jeux de Pékin 2022.

VALENTIN THIÉRY

CÉLÉBRATIONS. La fête était belle samedi à La Roche. La commune y a honoré ses dignes représentantes aux Jeux d’hiver de Pékin 2022, Noémie Kolly et Mathilde Gremaud. Calèche, fanfare, cortège: le membre de l’équipe de Suisse de vitesse et la championne olympique ont d’abord paradé dans leur fief au rythme des applaudissements de leurs fans. Elles ont ensuite participé à la réception officielle agencée dans une halle Sport et culture décorée notamment par les dessins des élèves de l’école du…