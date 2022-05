Lauréat à Verbier, Rémi Bonnet promet de «ne pas s’arrêter là»

Rémi Bonnet a régné dimanche sur la Patrouille des glaciers avec M. Anthamatten et W. Marti.

Un exploit retentissant qui ne représente pas un aboutissement pour l’ambitieux Gruérien de 27 ans.

Les régionaux en lice évoquent leur moment fort au cours d’une 23e édition tout sauf simple.

QUENTIN DOUSSE, VERBIER

SKI-ALPINISME. Il était 9 h 06, dimanche à Verbier, lorsque son «rêve de gosse» est devenu réalité. A tout juste 27 ans, Rémi Bonnet vient de franchir l’arrivée de la Patrouille des glaciers (PdG) en héros, bras dessus bras dessous avec Werner Marti et Martin Anthamatten. Leurs uniques adversaires de la nuit – les Italiens Matteo Eydallin, Michele Boscacci et Davide Magnini – les rejoignent que neuf minutes plus tard. Frustrés, mais fair-play. «Les Suisses ont été plus forts aujourd’hui…