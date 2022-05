Le bâtiment du Service des contributions en travaux jusqu’en 2023

Un chantier démarrera à la fin du mois de mai au bâtiment des finances, à Fribourg, en vue de créer «une zone d’accueil unique pour le Service cantonal des contributions», communique la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME). La centralisation des guichets, sous forme de guichets individuels et de petites salles de conférences, doit permettre d’améliorer le service et la qualité d’accueil à la population. Elle doit aussi faciliter l’accès au public par un regroupement des guichets au rez-de-chaussée avec un accès distinct directement depuis l’extérieur. Ces travaux, pilotés par le Service des bâtiments de l’Etat, dureront jusqu’en mars 2023 pour une ouverture au public en avril. Pendant la durée du chantier, les guichets…