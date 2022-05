Le Café Bourvil revient au Bicubic

ROMONT. Après deux ans de repos forcé, la troupe Café Bourvil est de retour sur scène. Ses premières dates sont prévues au Bicubic de Romont les 6, 7 et 8 mai. A noter que le samedi 7 mai est complet. Les comédiens fribourgeois présenteront leur pièce C’est si bon. Les comédiens Yves et Normand Savary, Catherine Ruedin, Mays Sudan et Fran- çois Rime raconteront l’histoire de Ferdinand, un cordonnier un peu grognon âgé d’une septantaine d’années qui vit en collocation avec André (Bourvil), un boute-en-train célibataire. Ensemble, ils coulent des jours paisibles, jusqu’au jour où une infirmière venue soigner Ferdinand débarque avec son fils de 14 ans dans ses bagages.

Mêlant musique, chant, théâtre, danse et claquettes, cette création qualifiée de comédie musicale regroupera également sur…