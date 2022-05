Le choix tessinois de la décentralisation

A l’occasion de la Journée des soins, le professeur Franco Cavalli a donné une conférence à Fribourg au sujet des structures hospitalières de proximité.

XAVIER SCHALLER

HÔPITAUX. Franco Cavalli est chef de l’oncologie à l’hôpital de Bellinzone et professeur aux Universités de Berne et de Varèse. Il a été conseiller national de 1995 à 2007 et a présidé le groupe socialiste durant trois ans. Jeudi, Journée internationale des soins, il a présenté une conférence à l’Université de Fribourg, intitulée «Faut-il fermer les structures hospitalières de proximité?»

Sa réponse est non, puisqu’il a été invité par le comité citoyen pour la défense de l’HFR – qui a lancé l’initiative pour le maintien des urgences à Riaz et Tavel – le Syndicat des services publics, les Jeunes POP et l’Association des…