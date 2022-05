Le courage n’attend pas les années

Coup de plume

PAR GLENN RAY

FOOTBALL. En faisant son coming out lundi, Jake Daniels a bluffé son monde. Celui du football professionnel, où le tabou règne encore en maître sur la question de l’homosexualité. Pour preuve, le joueur de Blackpool est le seul footballeur européen en activité ouvertement gay. Et le premier Anglais depuis le regretté Justin Fashanu, il y a trente-deux ans de cela. L’attaquant de 17 ans a pleinement conscience de ce statut, lui qui évoque sa volonté de rond. «devenir un modèle afin d’aider d’autres footballeurs à faire leur coming out s’ils le veulent». Un courage exemplaire, puisque la prise de parole de Jake Daniels est venue bouleverser l’univers encore trop viril et machiste du ballon rond.

Un courage nécessaire aussi, car malgré les multiples campagnes de…