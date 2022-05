Le magasin dans le local pompiers

MASSONNENS. En fin d’année, le magasin du village disparaîtra. Le propriétaire de l’immeuble l’abritant souhaite en effet le vendre. «Pour le bien de la population», le syndic Joseph Piller et le Conseil communal ont proposé une alternative mardi soir en assemblée. Celle de restaurer le local réservé jusque-là aux pompiers afin d’y installer une nouvelle épicerie. L’idée a été accueillie avec enthousiasme selon le syndic. «Cela nous permettrait également de conserver un service postal, actuellement en fonction dans le magasin.» Joseph Piller annonce que des démarches ont déjà été entreprises afin d’avancer le plus rapidement possible dans ce dossier. «Une assemblée extraordinaire sera organisée en juillet afin de proposer un crédit d’investissement. J’espère que la mise à l’enquête de la…