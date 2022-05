Le pari osé et gagné d’une course relancée

Contrairement à la majorité des épreuves pédestres, la Course des 3 ponts a connu un franc succès populaire jeudi à Broc. Ils étaient plus de 800 pour cette édition placée sous le signe de la nouveauté.

QUENTIN DOUSSE

COURSE À PIED. Jeudi, 9 h 59 au complexe sportif de la plaine des Marches à Broc: à quelques secondes du départ, le grandissime favori Jérémy Hunt répond à une interview diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Trois-deux-un, départ. La Course des 3 ponts «4.0» est lancée, son vice-président peut respirer. Le peloton a répondu à l’appel du nouveau comité.

«Quand nous avons repris l’organisation, des gens nous prédisaient (de recevoir) une claque. Car les courses pédestres perdaient en moyenne 40% de leurs participants à cause de la pandémie...» Quand elles ne…