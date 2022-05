Le projet d'horaire 2023 des transports publics profite au Sud du canton

Plus besoin d'aller jusqu'à Bulle pour prendre le RER vers Fribourg et Berne: dès le 11 décembre, les habitants de la vallée de la Jogne et de Broc le prendront à Broc-Village. Par ailleurs, le train Palézieux-Bulle poussera toutes les trente minutes jusqu'à Gruyères en semaine (puis toutes les heures de Gruyères à Montbovon).

Côté bus, celui venant de Bellegarde n'ira plus jusqu'à Bulle, mais jusqu'à Gruyères via Broc-Village, avec correspondance chaque heure à Pringy pour la station de Moléson. Quant à la ligne Bulle-Grandvillard, elle verra sa desserte quasiment doubler, avec quinze allers-retours par jour en semaine, contre huit aujourd'hui, et l'introduction d'une desserte le wek-end avec sept allers-retours.

En Veveyse, la cadence passera aux trente minutes entre Châtel-Saint-Denis et Vevey du lundi au samedi jusqu'à 20h. Et une nouvelle ligne reliera chaque heure Palézieux à Vevey via Granges et Attalens. Combinée avec la ligne Bossonnens-Vevey, cette nouvelle ligne offrira aux habitants d'Attalens une desserte à la demi-heure vers Vevey.

Le projet d'horaire 2023 est consultable en ligne dès le 25 mai sur www.projet-horaire.ch.

