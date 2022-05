ATHLÉTISME. Le stade de Bouleyres accueille ce dimanche dès 11 h 30 les championnats fribourgeois et vaudois de relais. Parmi les 440 coureurs attendus à Bulle, le champion de Suisse du 200 mètres David Naki (TSV Guin) et la locale de l’étape Coralie Ambrosini s’aligneront sur le 4 x 100 mètres hommes et dames en début d’après-midi. La journée se conclura par le toujours spectaculaire relais olympique, avec la présence de la championne d’Europe M20 du 800 mètres Audrey Werro (CA Belfaux).