BANDE DESSINÉE



Ram V et Filipe Andrade

TOUTES LES MORTS DE LAÏLA STARR

Urban comics

NOTRE AVIS:

Le sens de la vie

En plein cœur d’un quartier branché de Bombay, Laïla Starr tombe d’une tour. Au même moment, la Mort est convoquée chez le grand patron et apprend qu’un homme qui va bientôt naître inventera l’immortalité. Ce qui rend la Grande Faucheuse automatiquement obsolète. Elle se fait donc virer du panthéon hindou sans ménagement et expédié sur terre comme mortelle dans le corps de cette jeune fille récemment décédée. La Mort n’aura de cesse alors de trouver cet homme qui lui a fait perdre son emploi et le retrouve plusieurs fois, toujours avant de mourir… encore et encore. Et de revenir grâce à l’intervention de son ami Pranah, la Vie. A chaque fois, la nouvelle Laïla se voit capable de…