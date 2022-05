Le titre cantonal avec «la fleur au fusil» pour Hauteville

La société de tir d’Hauteville et ses tireurs Philippe Berchier, John Magnin, François Passaplan, Bernard Barras et Dominique Magnin (devant, de gauche à droite) ont remporté samedi la finale fribourgeoise de groupe à 300 mètres. «C’est le premier titre de la société, précise son président et champion cantonal Dominique Magnin. Nous y sommes allés la fleur au fusil, sans se mettre de pression.» Une stratégie payante, puisque Hauteville se retrouve qualifié pour les tours suisses qui se dérouleront en juin. «Nous avons pris goût à la victoire, alors pourquoi ne pas aller en finale suisse?» Pour y parvenir, les cinq hommes devront terminer parmi les deux meilleures équipes sur cinq lors des deux manches qualificatives. GR