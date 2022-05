Les équipes premières du TC Bulle sur le pont

TENNIS. Les messieurs et les dames du TC Bulle entament leur saison d’interclubs ce week-end. Ce samedi, les néopromus en Ligue nationale C se déplacent à Aubonne. Leur objectif principal: atteindre les promotions en terminant dans les deux premiers d’un groupe de quatre. «Puis on se permettra d’être un peu plus ambitieux. On est conscients d’avoir une jolie équipe», commente le capitaine Bastien Kolly. Dimanche, les Bulloises débutent à domicile contre Veveysan. Les Gruériennes viennent d’arriver en 1re ligue et visent le maintien. Une mission «difficile» selon Jorge De Figueiredo, le responsable interclubs au TC Bulle. «C’était une belle surprise de voir les filles monter l’an dernier. Elles vont désormais essayer de se sauver grâce à un mélange de joueuses d’expérience et de jeunes»,…