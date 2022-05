Les clés – noires – de l’extase

MUSIQUE



The Black Keys



DROPOUT BOOGIE

Nonesuch Records Inc.



NOTRE AVIS:

Dan Auerbach et Patrick Carney sévissent depuis plus de vingt ans et leur flamme n’est pas proche de s’éteindre. Deux décennies que The Black Keys ont repris le schéma guitare/batterie popularisé par The White Stripes et leur trop fameux Seven nation army. D’abord cantonnés dans le rôle de suiveurs, les deux natifs de l’Ohio ont, depuis, gagné leurs galons dans le monde du blues, en version graisseuse et enfiévrée.

Vingt ans après The big come up, le duo sort Dropout boogie, un poisseux onzième album, qui n’atteint certes pas les sommets de Brothers ni d’El Camino. Par chance, l’incroyable Good love sauve à lui seul ce disque. Pour l’anecdote, le groupe a envoyé un SMS à Billy Gibbons, fan de longue date. De passage en…