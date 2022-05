Les vainqueurs de la Coupe fribourgeoise de ski ont été célébrés

Lauréats de la Coupe fribourgeoise des enfants de ski nordique et alpin. Devant: Robyn Wicht (Ependes). Au milieu de gauche à droite: Baptiste De Coster (Châtel-Saint-Denis), Mathieu Roulin (Team La Berra), Elio Buchs (Goupils), Merlin Girardet (Château-d’Œx), Romane Mottier (Alpina-Château-d’Œx) et Delinda Guisolan (Villars-sur-Glâne). Derrière de gauche à droite: Lisa Roulin (La Berra), Lucile Bapst (Team La Berra) Jeanne Gachet (Im Fang), Maëlle Arena (Goupils), Noah Landolt (Bulle), Kelyan Werner (Villars-sur-Glâne), Marion Dafflon (Im Fang), Lena Schuwey (Im Fang) et Julien Rossier (Riaz).

Lauréats de la Coupe fribourgeoise des adultes de ski nordique et alpin. Devant de gauche à droite: Luc Cottier (Im Fang), Katja Rauber (Im Fang), Noélie Brandt (Im Fang), Alex Cochard…