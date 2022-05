Liaison directe vers Fribourg à étudier

TRAIN. «Qu’a fait Fribourg pour le rail ces cinquante dernières années? A part quelques améliorations de gare, rien du tout», a déploré Pierre Mauron (ps, Riaz). Avec Jean-Daniel Wicht (plr, Villars-sur-Glâne), ils ont déposé un postulat pour que le canton étudie la possibilité et l’opportunité de construire une liaison ferroviaire directe entre Bulle et Fribourg. Le Grand Conseil a accepté cet objet hier (87 oui et 3 non).

«Cette étude a tout son sens, a estimé Benoît Glasson (plr, Sorens). Il est préférable de développer les transports publics avant d’augmenter le prix de l’essence pour décourager les gens de prendre leur voiture.» Vu la topologie, le défi sera aussi difficile qu’intéressant.

Pour Alexandre Berset (vert·e·s, Lentigny), «les liaisons actuelles ne sont pas toujours…