lls ont fait le week-end dans le Sud

LE CHIFFRE 6

Comme le nombre de buts nécessaires à Gumefens/ Sorens pour venir à bout de la lanterne rouge Planfayon (3-6). Longtemps indécise, la rencontre s’est décidée au retour des vestiaires, grâce aux deux buts coup sur coup d’Ardian Gashi et de Baptiste Maillard. Auteurs respectivement d’un doublé et d’un triplé, les deux hommes ont permis aux «rouge et blanc» de grappiller deux points au leader Matran. C’est aussi le nombre de points qui séparent désormais les Gruériens de la tête du classement à quatre journées du terme. La fin de saison promet d’être belle en 2e ligue!

LA MAUVAISE OPÉRATION

En s’inclinant samedi contre l’avant-dernier Sarine-Ouest, La Combert a réalisé la mauvaise opération du week-end. «Cette défaite nous met dans une situation compliquée, regrette l’entraîneur…