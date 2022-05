née Dietschi

RIAZ

Lotti Romanens s’est éteinte paisiblement, entourée des siens, vendredi dernier, des suites d’une maladie fulgurante. Un dernier hommage lui est rendu ce mardi en l’église St-Michel, à Riaz.

Lotti est née le 13 avril 1957 à Olten, dans le foyer d’Alice et Arnold Dietschi. Elle était la deuxième d’une famille de quatre enfants. Après sa scolarité et un apprentissage de téléphoniste effectués à Olten, Lotti accomplit en 1973 une année linguistique à Sorens comme fille au pair. C’est lors de ce périple en Suisse romande qu’elle perfectionne son français et rencontre Joseph, qui deviendra son époux en 1980.

En 1976, ils s’installent à Villarssur-Glâne et vivent six années de bonheur. Durant cette période, Lotti travaille comme téléphoniste aux PTT, où elle met notamment à…