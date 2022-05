Maxime L’Homme lève les bras à Lugano

VTT. A Lugano, le Vuadensois de 19 ans s’est adjugé dimanche la course amateure de la Coupe de Suisse de short race. Maxime L’Homme a franchi la ligne d’arrivée en 17’34, avec 13 secondes d’avance sur son premier poursuivant. A noter la 7e place – 1re en U23 – de Mathilde Grossrieder (Pringy) dans une épreuve féminine gagnée par la championne olympique Jolanda Neff. Engagés respectivement en U17 et en U15, Thom Dénervaud (Les Sciernes-d’Albeuve) et Karim Marwan Barhoumi (Bulle) ont terminé 3es de leur catégorie. Aubin Favre (Pringy) s’est, lui, imposé chez les U13.