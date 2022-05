Mon petit doigt m’a dit

Dans La Parabole du mûrier, Daniel Levasseur livre ses chroniques d’aumônier d’hôpital et de prison. Son parcours personnel sert de trame au livre, en partant d’un banal accident de jardin où il se casse un doigt.

XAVIER SCHALLER

C’est l’histoire d’un Québécois qui aimait écouter. Un jeune gars qui se voyait père blanc en Afrique, en quête d’aventure et de reconnaissance. Il a été père, mais de famille et en Gruyère, et aumônier en prison et à l’hôpital. A l’heure de la retraite, Daniel Levasseur raconte ses expériences, ses rencontres et son parcours, dans La Parabole du mûrier.

«J’ai commencé à écrire des chroniques comme aumônier de prison. Je me mettais devant mon ordinateur et j’écrivais de petits textes, après des rencontres qui m’avaient marqué. Mais sans jamais penser en faire un…