Netton Bosson, l’artiste au trait et à l’esprit éternellement libres

La galerie Osmoz consacre sa nouvelle exposition à Netton Bosson. A travers ses dessins et ses tableaux, l’artiste gruérien apparaît dans toute sa complexité, avec son goût du mystère et son soin du détail.

ÉRIC BULLIARD

BULLE. On y voit des échos du surréalisme, de l’expressionnisme, du cubisme, du fantastique. Mais on y voit surtout un artiste unique: Netton Bosson (1927-1991) avec son énergie, son étrangeté, la richesse de son univers. Jusqu’au 5 juin, la galerie Osmoz, à Bulle, expose des dessins et tableaux de cet artiste et écrivain gruérien qui ne ressemble à nul autre.

«Je suis toujours attentif aux possibilités de présenter d’anciens peintres», explique le galeriste Julien Victor Scheuchzer, qui avait déjà consacré une exposition à Netton Bosson en 2011. Depuis, il était apparu sur…