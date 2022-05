Pache remet le couvert

GYMNASTIQUE. Belle performance pour Orianne Pache ce week-end aux championnats argoviens de gymnastique artistique. L’athlète de Lussy a pris la deuxième place dans la catégorie P6A avec 43,66 points, à près de trois longueurs de la gagnante schwytzoise Céline Sidler. «Je voulais juste réussir tous mes engins. Je ne m’attendais pas à finir si haut, livre la Glânoise de 15 ans. Je suis super contente, mais j’aurais aimé mieux faire.»

Orianne Pache a terminé quatrième à la barre et elle est tombée à la poutre. «C’était au début du concours. Je suis très satisfaite d’avoir bien réagi pour me classer deuxième au saut et troisième au sol.» Après l’argent décroché à Vernier la semaine d’avant, la pensionnaire du Groupe artistique du Sud fribourgeois a récidivé pour sa première année en…