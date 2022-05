Pas d’allocations plus généreuses

MOTION. Les députés ont refusé jeudi une motion socialiste demandant d’augmenter les allocations familiales et de formation. La majorité de droite s’est rangée aux arguments du Conseil d’Etat, pour qui le canton compte parmi les plus généreux du pays. La motion a été rejetée par 62 voix contre 38, le camp bourgeois se montrant unanime pour juger le texte trop coûteux. Ce dernier proposait de relever l’allocation pour enfant à 300 francs par mois, contre 265 francs actuellement, pour chacun des deux premiers enfants. La motion demandait aussi de faire passer l’allocation mensuelle de formation de 325 à 360 francs et l’allocation unique reçue au moment de la naissance ou de l’adoption de 1500 à 2000 francs. Les hausses proposées auraient induit des dépenses supplémentaires de 30,6 millions…