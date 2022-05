Passe-moi les jumelles

RTS 1, VENDREDI, À 20 H 10



Sur le fil

Camille est enseignante, Guido ingénieur à l’EPFL et Lyell performer de haut vol. Tous les trois partagent une passion commune, la slackline. Marcher en équilibre sur une sangle, tendue entre deux montagnes.

Traits de nature

Graphiste, Lisa Voisard est aussi illustratrice. Ligne claire, couleurs précises et recherchées, son œil d’aigle saisit la nature qui l’entoure. Elle a publié deux livres, Ornithorama et Arborama, destinés aux enfants et à leurs parents.

Les racines d’Enhaut

Le Covid a mis Yaëlle au chômage, Bastien est entrepreneur dans l’âme. Le jeune couple a choisi de planter plutôt que de se planter! Ils ont créé Potag’Œx, une microferme où ils cultivent légumes et plantes aromatiques au cœur du Pays-d’Enhaut. ■