Pixels et caetera

COKE EN STOCK. Un container de cocaïne à l’usine Nespresso de Romont (valeur 50 millions), voilà une information qui fait le tour du monde et des réseaux sociaux (la vitesse à laquelle l’info a été transformée en gag illustré plaide d’ailleurs en faveur du genre humain). Une découverte surprise de coke à la tonne qui donne une certaine profondeur comique à l’univers du café en capsules et à ses multiples «expériences» (c’est comme ça qu’il faut parler du goût, chez Nespresso). Et «l’aventure» promise à chaque tasse commence déjà à l’achat de la machine elle-même, comme avec le modèle standard Inissia. Sur l’étiquette du carton d’Inissia – il faut toujours lire les étiquettes – il est dit qu’elle est fabriquée par Krups en Ukraine. Krups? Historiquement, le fabricant allemand de balances…