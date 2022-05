Pousser la porte de la Corée du Nord

La Suisse et la Corée du Nord ont beaucoup plus en commun qu’imaginé chez nous… Une exposition étonnante du Musée alpin suisse à Berne permet de le constater. Visite en compagnie du directeur du site Beat Hächler.

FLORENCE LUY

A quoi pense-t-on à l’évocation de la Corée du Nord? Sans doute pas aux montagnes. Et pourtant, dans ce pays qui fait trois fois la taille de la Suisse, les montagnes couvrent 80% de sa superficie. C’est pour étudier l’importance qu’ont les reliefs dans ce coin du monde qu’une petite équipe du Musée alpin suisse s’est rendue sur place durant une brève période de dégel, de 2018 à 2019. Elle a accompagné des randonneurs, observé des artistes, visité des exploitations agricoles et séjourné dans la plus grande station de ski du pays. Elle en a ramené le matériel…