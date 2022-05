TENNIS

Le TC Bulle dispute une «finale avant l’heure» ce samedi dans son groupe d’interclubs en Ligue nationale C. Son adversaire: les Iles (Sion), autre équipe invaincue et favorite à la promotion. La rencontre commencera à 10 h au Centre de tennis de Bulle. L’occasion pour Bastien Kolly et ses coéquipiers de situer leur niveau après deux succès aisés contre Aubonne (2-7), puis Lutry (8-1) samedi dernier.