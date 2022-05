CERNIAT

Rémi Buchs aurait fêté ses 64 ans le 20 mai, mais il s’en est allé dans la nuit du 22 au 23 avril, victime d’une hémorragie cérébrale. Après quelques mois de maladie, il semblait pourtant retrouver l’énergie pour des jours meilleurs.

Rémi est né et a vécu dans la belle vallée de La Valsainte. Marqué à sa naissance par une malformation physique et un problème auditif, son parcours de vie n’a pas toujours été facile, notamment face au regard des autres. En réponse, il a développé une grande force intérieure. Son intelligence et sa volonté ont forgé en lui des aptitudes à la résilience. Il privilégiait le respect et la discrétion.

Après sa scolarité, Rémi Buchs a travaillé quelques années auprès de l’entreprise sanitaire Jean-Pierre Repond à Charmey. En 1983, l’oncle Paul remit le…